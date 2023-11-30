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12:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Нижегородская область одобрила запрет абортов в частных клиниках

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области на заседании в четверг единогласно одобрили предложенные губернатором Глебом Никитиным и минздравом региона поправки в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Источник: Коммерсантъ

Инициатива предполагает полный запрет абортов в частных клиниках. Если законопроект примет Госдума, право искусственного прерывания беременности останется только у государственных медицинских учреждений.

Ранее минздрав предлагал сократить минимальные сроки прерывания беременности с 12 до восьми недель, однако эту поправку депутаты отозвали. Председатель социального комитета Наталья Смотракова сообщила, что решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами. «Восемь недель — незначительный срок беременности. В этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с патологиями. Кроме того, сокращение срока ограничивает женщину в консультациях с психологом, социальными работниками и юристами», — отметила депутат.

Одновременно парламентарии проголосовали в первом чтении за новый областной закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности». Нормативный акт вводит понятие склонения к абортам и административное наказание за это деяние. Согласно закону, аборт станет возможным только после демонстрации беременной УЗИ с сердцебиением плода, консультаций с психологом и по необходимости с юристом, соцработником и священниками. Врачей обяжут информировать женщин о последствиях прерывания беременности.

Проекты законов депутаты поддержали без обсуждений. Ранее нижегородки стали собирать подписи под петицией Глебу Никитину против ужесточения проведения абортов.

Владимир Зубарев.

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