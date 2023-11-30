Нижегородская область одобрила запрет абортов в частных клиниках

Инициатива предполагает полный запрет абортов в частных клиниках. Если законопроект примет Госдума, право искусственного прерывания беременности останется только у государственных медицинских учреждений.
Ранее минздрав предлагал сократить минимальные сроки прерывания беременности с 12 до восьми недель, однако эту поправку депутаты отозвали. Председатель социального комитета Наталья Смотракова сообщила, что решение было принято после консультаций с медицинскими экспертами. «Восемь недель — незначительный срок беременности. В этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с патологиями. Кроме того, сокращение срока ограничивает женщину в консультациях с психологом, социальными работниками и юристами», — отметила депутат.
Одновременно парламентарии проголосовали в первом чтении за новый областной закон «О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности». Нормативный акт вводит понятие склонения к абортам и административное наказание за это деяние. Согласно закону, аборт станет возможным только после демонстрации беременной УЗИ с сердцебиением плода, консультаций с психологом и по необходимости с юристом, соцработником и священниками. Врачей обяжут информировать женщин о последствиях прерывания беременности.
Проекты законов депутаты поддержали без обсуждений. Ранее нижегородки стали собирать подписи под петицией Глебу Никитину против ужесточения проведения абортов.
Владимир Зубарев.