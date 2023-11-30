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15:46 (мск), источник: ТАСС

Дата прямой линии Путина и отношение президента к Киссинджеру. Темы брифинга Пескова

Дата большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, отношение главы государства к покойному экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру и планы встретиться с руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Ново-Огареве. Ожидается доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

1 декабря президент встретится с Сечиным, это будет «обычная регулярная» «встреча в закрытом режиме». Закрытые встречи у главы государства проходят часто: «Гораздо чаще, чем вы вам сообщаем».

Ответ на приглашение Путина в Непал «будет обсуждаться по дипломатическим каналам»: «Конкретных договоренностей нет».

О подведении итогов года

14 декабря Путин «подведет итоги года» в «объединенном формате прямой линии и итоговой пресс-конференции».

Прием вопросов начнется 1 декабря. В московской студии будут присутствовать региональные, федеральные и зарубежные журналисты.

«Новация этого года — к проекту подключился Общероссийский народный фронт». Глава исполкома организации Михаил Кузнецов в ближайшее время раскроет подробности на пресс-конференции.

О Киссинджере

Президент уже направил телеграмму соболезнований в связи со смертью Киссинджера.

У Путина в прошлом был с Киссинджером «глубокий разговор о нынешнем состоянии» международных и российско-американских отношений. Президент РФ «всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант» экс-госсекретаря США.

О поездке Лаврова в Скопье

У министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет насыщенный график на встрече глав МИД стран ОБСЕ. Подробности раскроет российское министерство.

Позиция властей Болгарии, из-за которой на мероприятии не будет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «вряд ли может чем-нибудь объяснена». Она «не укладывается ни в какие рамки», «абсурдна и, можно сказать, глупа». Софии стоит «попытаться из последних сил сохранить трезвость в плане принимаемых решений».

О возможном признании движения ЛГБТ экстремистским

«Не следим [за процессом], комментариев нет».

О продлении сотрудничества Украины с НАТО

В Кремле не видят ничего нового в решении НАТО и Украины продлить военное сотрудничество: «Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества».

«Это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер».

О военном сотрудничестве Великобритании и Армении

Что касается утверждения программы армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023−2024 годы, «Армения — суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным».

«Это наш союзник, и мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений».

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