Дата прямой линии Путина и отношение президента к Киссинджеру. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве. Ожидается доклад главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.
1 декабря президент встретится с Сечиным, это будет «обычная регулярная» «встреча в закрытом режиме». Закрытые встречи у главы государства проходят часто: «Гораздо чаще, чем вы вам сообщаем».
Ответ на приглашение Путина в Непал «будет обсуждаться по дипломатическим каналам»: «Конкретных договоренностей нет».
14 декабря Путин «подведет итоги года» в «объединенном формате прямой линии и итоговой пресс-конференции».
Прием вопросов начнется 1 декабря. В московской студии будут присутствовать региональные, федеральные и зарубежные журналисты.
«Новация этого года — к проекту подключился Общероссийский народный фронт». Глава исполкома организации Михаил Кузнецов в ближайшее время раскроет подробности на пресс-конференции.
Президент уже направил телеграмму соболезнований в связи со смертью Киссинджера.
У Путина в прошлом был с Киссинджером «глубокий разговор о нынешнем состоянии» международных и российско-американских отношений. Президент РФ «всегда ценил мудрость, политическую зрелость, феноменальный дипломатический талант» экс-госсекретаря США.
О поездке Лаврова в Скопье
У министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет насыщенный график на встрече глав МИД стран ОБСЕ. Подробности раскроет российское министерство.
Позиция властей Болгарии, из-за которой на мероприятии не будет официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, «вряд ли может чем-нибудь объяснена». Она «не укладывается ни в какие рамки», «абсурдна и, можно сказать, глупа». Софии стоит «попытаться из последних сил сохранить трезвость в плане принимаемых решений».
О возможном признании движения ЛГБТ экстремистским
«Не следим [за процессом], комментариев нет».
О продлении сотрудничества Украины с НАТО
В Кремле не видят ничего нового в решении НАТО и Украины продлить военное сотрудничество: «Здесь нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества».
«Это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер».
О военном сотрудничестве Великобритании и Армении
Что касается утверждения программы армяно-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023−2024 годы, «Армения — суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным».
«Это наш союзник, и мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений».
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