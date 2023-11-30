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12:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минниханов: Товарооборот Татарстана и Узбекистана в 2022 году увеличился на 50%

Товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном в 2022 году превысил 290 млн долларов, увеличившись на 50%. Об этом Раис Рустам Минниханов сказал на встрече с хокимом Сурхандарьинской области Узбекистана Улугбеком Косимовым, которая прошла в Доме Правительства РТ.

Источник: Пресс-служба Правительства Республики Татарстан

Сотрудничество на межрегиональном уровне активно поддерживают президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев, добавил руководитель республики.

«Следует и дальше работать над наращиванием объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг. У нас для этого есть всё необходимое, — отметил Минниханов. — Ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний, реализуются совместные проекты. Развитию деловых связей способствует прямое авиасообщение между Казанью и тремя городами Узбекистана — Ташкентом, Самаркандом и Ферганой».

Делегация Сурхандарьинской области приезжала в Казань в октябре для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Тогда республика и область подписали соглашение о сотрудничестве. Минниханов подчеркнул, что теперь эти документы нужно наполнить содержанием, «перейти к конкретным проектам».

Улугбек Косимов передал Рустаму Минниханову приветствие от Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и выразил уверенность, что подписанное в октябре соглашение будет способствовать развитию сотрудничества между двумя регионами в самых разных направлениях, передает пресс-служба руководителя РТ.

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