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13:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы рассказал о строительстве новых дорог в Деме

Мавлиев рассказал о строительстве дорог в Демском районе Уфы.

Источник: соцсети Ратмира Мавлиева

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал на своей личной странице в социальных сетях о строительстве дорог в микрорайоне «Яркий» Демского района.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в минувшем году здесь построили четыре объекта улично-дорожной сети суммарной протяженностью в 2,3 километра. В текущем власти планируют ввести в эксплуатацию еще один километр.

Кроме проезжей части, были построены тротуары, а по улице Бульвар Яркий рабочие обустроили велодорожку и установили наружное освещение.

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