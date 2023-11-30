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15:10 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Кориненко: в Молдове прошли самые грязные выборы за всю современную историю

Политолог считает, что действующая власть никогда так сильно не давила на оппозицию, как сейчас. Власть не снимала столько кандидатов с выборов и не использовала так часто административный ресурс.

Источник: Reuters

У правящей партии PAS есть небольшие электоральные успехи, но она пытается делать хорошую мину при плохой игре. Такое мнение в беседе со Sputnik Молдова высказал политолог Александр Кориненко.

Он считает, что правящая партия достигла некоторых успехов в больших селах в центре Молдовы. Но это слишком маленький результат, если брать в расчет количество потраченных денег, усилий и иностранных траншей. Сама избирательная кампания, по словам эксперта, была «истеричной».

«Много раз говорилось о том, что в селах, где не победят представители действующей европейской власти, не будет иностранного финансирования, они не будут подключены к европейским проектам и т. д. PAS не взяла [на выборах] ни одного большого города, ни одного районного совета. Я не думаю, что кто-то с ними будет строить коалицию на местах. Поэтому можно четко говорить о том, что на этих выборах действующая власть и президент были отправлены народом Молдовы в глубокий нокаут», — отметил Кориненко.

Политолог считает, что у оппозиции тоже есть проблемы. Они не могут создать единый блок из-за старых обид. На левом фланге очень много лидеров, но никто из них не может стать единым национальным представителем оппозиции.

«К сожалению, такой лидер не появится к ближайшим выборам. Да, попытки создать общую оппозиционную платформу будут, но на выборы все пойдут порознь. Нам придется думать, кого из оппозиционных политиков поддержать», — отметил политолог.

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