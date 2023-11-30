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14:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове откроют генконсульство Республики Беларусь

Правительству Ростовской области нужно предоставить помещения для представителей иностранного государства.

Источник: АиФ

В донской столице хотят открыть генеральное консульство Белоруссии. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Для этого российский МИД сначала должен оформить договоренности с Белоруссией. Также необходимо будет решить вопрос со служебными и жилыми помещениями для сотрудников будущего консульства.

Правительству Ростовской области нужно будет предоставить помещения для представителей иностранного государства. Здания они могут продать или сдать в аренду. Либо для этой цели выделят участок под строительство.

Когда именно Генконсульство планируют открыть в донском регионе, не сообщается.

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