14:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
В Ростове откроют генконсульство Республики Беларусь
Правительству Ростовской области нужно предоставить помещения для представителей иностранного государства.
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В донской столице хотят открыть генеральное консульство Белоруссии. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Для этого российский МИД сначала должен оформить договоренности с Белоруссией. Также необходимо будет решить вопрос со служебными и жилыми помещениями для сотрудников будущего консульства.
Правительству Ростовской области нужно будет предоставить помещения для представителей иностранного государства. Здания они могут продать или сдать в аренду. Либо для этой цели выделят участок под строительство.
Когда именно Генконсульство планируют открыть в донском регионе, не сообщается.