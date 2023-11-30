13:33 (мск), источник: МК.RU Омск
Губернатор Виталий Хоценко планирует развивать северные районы Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем бюджетном послании Заксобранию рассказал о планах развивать северные районы региона.
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«Нужен акцент на незаслуженно обделенный вниманием север Омской области. Проехал все северные районы, пообщался с жителями, собрал наказы. Будем работать над их исполнением. Омский север обязательно станет жемчужиной нашего региона!» — заявил Хоценко.
На данный момент правительство Омской области готовит концепцию развития северных районов. Ключевое внимание в ней уделят сельскому хозяйству, лесопереработке и природопользованию.
Меры для развития северных территорий уже принимаются. По словам губернатора, с Дом.рф достигнута договоренность о разработке мастер-плана для Тары, что позволит привлечь туристов. «Сегодня заводим на север новых инвесторов по лесопереработке. Это более 3 млрд рублей инвестиций и порядка 400 рабочих мест», — добавил Хоценко.
Ранее мы писали, что губернатор Омской области Виталий Хоценко расширил полномочия Дмитрия Ушакова — он стал куратором северных районов.
Также мы сообщали, что жителям северных районов Омской области выплатили 2 миллиона рублей на отопление.