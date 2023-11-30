Главное
Спецоперация на Украине
14:31 (мск), источник: МК.RU Крым

Зеленский уверен в легком «возвращении» Крыма

Зеленский уверен в том, что Украине будет проще вернуть Крым, чем Донбасс.

Источник: МК.RU Крым

Об этом Владимир Зеленский рассказал изданию Klymenko Time. Зеленский решил, что крымчане больше ждут «возвращения» в состав Украины, поскольку на полуострове не было боевых действий.

«Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована», — цитирует Зеленского телеграм-канал издания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вильфанд: ураган в Крыму сравним с бурей времен Крымской войны
Небывалый ураган в Крыму разнес прибрежные поселки: фото разрушений
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта