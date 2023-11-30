14:31 (мск), источник: МК.RU Крым
Зеленский уверен в легком «возвращении» Крыма
Зеленский уверен в том, что Украине будет проще вернуть Крым, чем Донбасс.
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Об этом Владимир Зеленский рассказал изданию Klymenko Time. Зеленский решил, что крымчане больше ждут «возвращения» в состав Украины, поскольку на полуострове не было боевых действий.
«Донбасс также ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована», — цитирует Зеленского телеграм-канал издания.