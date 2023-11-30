Национализированные в Крыму предприятия ранее спонсировали ВСУ — власти

Об этом сообщил замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
«Все предприятия, попавшие под национализацию, ранее отправляли денежные средства от своей хозяйственной деятельности как на финансирование вражеских вооруженных формирований Украины, так и на финансирование организаций, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Эти денежные потоки шли нашим врагам», — сказал он журналистам в ходе посещения керченского рыбоконсервного завода «Пролив», ранее национализированного властями республики.
По словам Заиченко, все национализированные в Крыму предприятия продолжают работать на благо Крыма и его жителей, их трудовые коллективы сохранены.
На них введены временные администрации, которые контролируют все текущие организационные и административно-хозяйственные процессы. Их основная задача — заниматься непосредственно производственной деятельностью и контролировать денежные потоки, чтобы средства не попали в чужие руки, добавил замминистра.
В Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей.
В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети «Эпицентр» (ООО «РусЛайн Ко»).
Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.
Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики Крым.
Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха «Европа» в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.
Глава республики Сергей Аксенов заявил, что все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона.