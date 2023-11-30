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14:32 (мск), источник: ИА Башинформ

Куюргазинский район Башкирии в статусе и. о. возглавил Азамат Сайфуллин

Обязанности главы администрации Куюргазинского района Башкирии будет исполнять первый заместитель главы администрации по финансам Азамат Сайфуллин.

Источник: соцсети

Об этом он сообщил корреспонденту «Башинформа».

Накануне в ходе «Прямой линии» Глава Башкирии сообщил о том, что руководитель администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов уходит в зону СВО добровольцем. Он уже сложил свои полномочия и готовится к отправке. «Башинформ» рассказывал, почему Юлай Ильясов принял такое решение.

Азамат Сайфуллин в 1992 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. С 2017 года занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям, был исполняющим обязанности главы Кугарчинского района. В администрации Куюргазинского района работает с ноября 2022 года.

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