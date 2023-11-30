Куюргазинский район Башкирии в статусе и. о. возглавил Азамат Сайфуллин

Об этом он сообщил корреспонденту «Башинформа».
Накануне в ходе «Прямой линии» Глава Башкирии сообщил о том, что руководитель администрации Куюргазинского района Юлай Ильясов уходит в зону СВО добровольцем. Он уже сложил свои полномочия и готовится к отправке. «Башинформ» рассказывал, почему Юлай Ильясов принял такое решение.
Азамат Сайфуллин в 1992 году окончил Башкирский сельскохозяйственный институт. С 2017 года занимал пост заместителя главы Кугарчинского района по финансам, экономическому развитию и инвестициям, был исполняющим обязанности главы Кугарчинского района. В администрации Куюргазинского района работает с ноября 2022 года.