Главное
Спецоперация на Украине
15:51 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Лунгу: суд в Молдавии отклонил жалобу на снятие с выборов партии «Шанс»

Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест оппозиционной партии «Шанс» о снятии её с местных выборов.

Апелляционная палата Кишинёва отклонила протест оппозиционной партии «Шанс» о снятии её с местных выборов.

«Беззаконие в Молдавии продолжается, судьи Апелляционной палаты (Кишинёва) отклонили наш протест. “Шанс” — это 10 тыс. человек, которых незаконно лишили шанса стать мэрами и избранными депутатами разного уровня по всей стране, лишили регионы шанса развивать города и сёла, работать на благо людей. Мы обязательно восстановим свои права и добьёмся справедливости», — заявил РИА Новости лидер политсилы Алексей Лунгу.

Заседание инстанции прошло на фоне пикета, на который вышли сторонники и представители политсилы.

Ранее лидер оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу обвинил президента Майю Санду в узурпации власти из-за создания антикоррупционного суда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Захарова: Россия ответит на присоединение Молдавии к санкциям ЕС
Санду лишила гражданства лидера Партии регионов Молдавии Калинина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта