В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили

Он добавил, что решение следует «исполнять немедленно».
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.
Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно». Материалы дела насчитывали более 20 томов.
С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть «признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».
* Экстремистская организация, запрещенная в России