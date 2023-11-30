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15:26 (мск), источник: © РИА Новости

В России ЛГБТ* признали экстремистской организацией и запретили

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией, сообщил корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.

Верховный суд РФ
Он добавил, что решение следует «исполнять немедленно».

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, в заседании принимал участие только представитель Минюста. Ответчика на слушаниях не было.

Заседание длилось более четырех часов и прошло в закрытом режиме из-за грифа «секретно». Материалы дела насчитывали более 20 томов.

С иском о признании ЛГБТ* экстремистской организацией в суд обратился Минюст. Как сообщили в ведомстве, в деятельности этого движения на территории России есть «признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни».

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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