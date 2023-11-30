Депутат предложил объединить Екатеринбург и Челябинск

Кирилл Матвеев упомянул, что в России в последнее время много говорят об агломерациях — объединениях городов, где есть только одна территория-лидер, а остальные ей подчиняются.
«Агломерация в том виде, в котором она предлагается сейчас, подразумевает наличие в этом объединении ярко выраженного центра принятия решений в отдельно взятом лидере этой агломерации. Соответственно, за агломерацию выступают потенциальные лидеры, против — все те, кому достанется роль подчиненных. Поэтому и наблюдается некий саботаж на многих уровнях, когда заходит о таких проектах речь», — пояснил депутат.
По его мнению, хорошим примером объединения «на равных» может быть союз Челябинска и Екатеринбурга и союз Челябинска с Копейском.
«Например, конурбация Челябинска и Екатеринбурга, где наш город может стать центром компетенций в части инноваций и приборостроения, а соседи — в части инвестиционного центра для таких проектов. Челябинск и Копейск: Челябинск — центр компетенций в части кадрообеспечения, Копейск — центр компетенций в части внедрения инноваций в сфере машиностроения, как вариант. Сложные кейсы. Но объединить наши города в стране можно только так», — считает депутат.
К обсуждению темы объединения Челябинска и Екатеринбурга подключился зампред Челябинской гордумы Иван Горнов. Он согласился с тем, что нужно по максимуму исключать конкуренцию между регионами и городами, но при этом представил более расширенный список компетенций двух городов. Челябинская область, по его мнению, может стать в таком объединении центром экологических компетенций и даже центром медицинского туризма.
«Учитывая природные особенности и довольно сильно развивающуюся медицину — медицинский туризм: реабилитационные центры, высокотехнологичные операции, робототехника и механика в производстве протезов и экзоскелетов», — отметил он.
Также Иван Горнов упомянул, что в конурбации Челябинск может стать центром станко- и приборостроения, роботостроения, логистическим узлом для транспортировки товаров в страны Азии. А Екатеринбургу в этом объединении депутат отвел роль центра коммуникаций и аккумуляции деловой активности.
«Выставочный, форумный центр, административный комплекс (федеральные монополисты, торговые представительства и федеральные органы власти), крупнейший авиаузел центра России, образовательный центр со своими приоритетными специализациями, промышленный кластер со своими профилями, финансовый центр… Как минимум это то, в чем они уже сильнее и что возможно акцентировать и развивать как уникальную, дополняющую соседей компетенцию, а не гнаться в желании стать такими же», — подытожил Иван Горнов.