15:58 (мск), источник: Nakanune.ru
Стала известна дата «прямой линии» свердловского губернатора
Объявлена дата «прямой линии» губернатора Свердловской области в 2023 году.
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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, «Прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым» состоится 5 декабря. Начало — в 12:00 по уральскому времени. Она будет транслироваться в эфире телеканала «Областное телевидение».
Жители Среднего Урала уже могут оставлять свои вопросы главе региона. Это можно сделать до 20:00 4 декабря по номеру телефона 8−800−301−55−96.
Напомним, также сегодня стала известна дата пресс-конференции и «прямой линии» Владимира Путина.