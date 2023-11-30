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16:25 (мск), источник: Фонтанка

Беглов рассказал о введении электронной подписи на выборах в Петербурге

В Петербурге на выборах появятся электронные подписи и списки избирателей.

Источник: РИА "Новости"

На выборах в Петербурге в 2024 году будет впервые использована технология электронной подписи для избирателей, а также внедрены электронные списки избирателей. Об этом губернатор Александр Беглов рассказал в Таврическом дворце в ходе научно-практической конференции, посвященной 30-летию современной избирательной системы России, сообщает пресс-служба Смольного.

«Мы впервые в Санкт-Петербурге вводим электронную подпись. Это тоже очень важно. Информационную систему, списки избирателей. Чтобы не ходить там по книжкам, а избиратель пришел, нашел себя, электронно подписал документ. Все комфортно. Как для пожилых людей, так и для молодежи. Она любит какие-то креативные вещи — и мы всячески предоставим».

сообщил градоначальник в ходе пресс-подхода

На конференции также присутствовала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она высказала надежду, что «Петербург покажет пример чистых и справедливых выборов». Напомним, в прошлом году председатель ЦИК резко критиковала качество проведения выборов в городе.

В Петербурге в 2024 году пройдут выборы губернатора, а также выборы президента РФ.
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