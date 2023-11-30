16:13 (мск), источник: РИА Новости
Со здания консульства Германии в Калининграде сняли флаг
Со здании консульства ФРГ в Калининграде сняли флаг, консульство закрыто.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КАЛИНИНГРАД, 30 ноя — РИА Новости. На здании консульства Германии в Калининграде сняли флаг и вывеску, на входе нет дежурных, и нет никакого объявления о том, что консульство закрыто, сообщает корреспондент РИА Новости.
Утром, Генеральное консульство Германии на своем сайте разместило информацию, что с 30.11.2023 года генконсульство будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам теперь просьба обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве.
«Визовые центры VisaMetric продолжат свою работу, однако по причине почтовой пересылки документов из региона в регион будет необходимо учитывать более продолжительные сроки обработки заявлений», — сообщается на сайте генконсульства.
В Калининграде, на улице Тельмана 14, где расположено консульство Германии, посетителей у здания нет. Закрывается и пост полиции, который находился рядом со зданием.
«С завтрашнего дня здесь будут находиться частные охранники», — сказал сотрудник полиции.
Корреспонденту РИА Новости удалось узнать, что у рядовых сотрудников сегодня обычный рабочий день, сам консул Ханс Маттерн уезжает в Германию завтра на своем личном автомобиле. Что будет находиться на территории бывшего консульства, пока не известно.
Генеральное консульство Германии в Калининграде было открыто в феврале 2004 года. Сначала оно располагалось временно в другом здании, затем Германией было выкуплено и отремонтировано большое здание в старом районе города на улице Тельмана.