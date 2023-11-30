16:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Облдума опровергла слухи о приятом решении переименовать Волгоград в Сталинград
В регпарламенте уверили, что не переименовали город и не объявляли референдум.
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Волгоградская областная дума 30 ноября приняла поправки в закон административно-территориальном устройстве региона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального парламента. Изменения вызывали резонанс у волгоградцев, из-за чего депутатам пришлось объясняться.
По новым поправкам теперь референдум по переименованию любого населенного пункта будет не местным, а региональным. То есть за выбор нового имени села, города или района будут отдавать голоса все жители Волгоградской области. Поэтому при возможном референдуме о переименовании Волгограда в Сталинград голосование будет проходить по всему региону. Однако в облдуме заявили, что поправки в закон были приняты не из-за непрекращающихся разговоров о том, как должна именоваться областная столица: Волгоград или Сталинград.
Хочу подчеркнуть, что данным законом мы не принимаем решение о переименовании города Волгограда и не объявляем референдум, мы совершенствуем механизм учета мнения граждан при присвоении наименований населенным пунктам, а также их переименовании.
Спикер регионального парламента подчеркнул, что поправки касаются любых населенных пунктов Волгоградской области, а не только Волгограда.
Добавим, 17 ноября Александр Блошкин, который председательствует не только в думе, но и в областном совете ветеранов, заявил, что если бы сейчас проводился референдум, то большинство жителей проголосовали за переименование Волгограда в Сталинград. Хотя многие различные опросы свидетельствуют об обратном. Тем не менее, власти намерены вернуться к возможному переименованию города на Волге в 2024 году.