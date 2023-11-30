Во Франции раскритиковали премьера за курение вейпа в парламенте

В ходе заседания в нижней палате французского парламента депутат от левой партии «Непокорившаяся Франция» Каролин Фиа обратилась к премьер-министру, которая курила вейп прямо в зале заседаний Нацсобрания.
«Здесь мы творим законы. И мы не выше закона. Дымить в зале заседаний, когда к вам обращаются, это полнейшее презрение», — заявила депутат.
Трансляция заседания велась на официальном сайте госоргана. С 2007 года во Франции введен запрет на курение в общественных местах, и Бурбонский дворец, где проходят заседания Нацсобрания — не исключение, указала политик.
Она напомнила, что министр здравоохранения Орельян Руссо во вторник объявил об ужесточении мер по борьбе с курением. В частности, будет введён запрет на курение на пляжах, в парках, лесах и территориях вблизи общественных мест. Цена пачки сигарет будет постепенно увеличена с 11 до 13 евро.
Борн уже не в первый раз подвергается критике за курение на заседаниях парламента. В июне она столкнулась с критикой оппозиции из-за того, что курила вейп прямо на заседании Нацсобрания, несмотря на действующий на это запрет. Фотографию курящей Борн на заседании нижней палаты парламента опубликовал в Twitter один из депутатов левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI). Премьера и ранее замечали курящей в государственных учреждениях. В 2021 году ее, занимавшую тогда должность министра труда, запечатлел депутат-республиканец в момент, когда она курила, пока политик задавал ей вопрос.
Согласно французскому законодательству, курение в общественных местах запрещено и карается штрафом до 150 евро. Исключение составляют лишь заведения, открытые для широкой публики, однако национальное собрание закрыто для посетителей, и, таким образом, Борн не имеет права там курить, уточняли СМИ.