16:29 (мск), источник: МК.RU Омск
Новый глава минздрава Наркевич высказался о заболеваемости ковидом в Омске
Омичи стали чаще болеть ковидом, хотя уровень госпитализаций пока не растет.
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Об этом сообщил новый глава регионального минздрава Артем Наркевич в своем телеграмм-канале.
По его словам, ковид в Омске уже перешел в разряд сезонных заболеваний по аналогии с ОРВИ. Однако осложнения после ковида по-прежнему беспокоят врачей.
Все медицинский учреждения региона готовы к новому эпидсезону, необходимый запас лекарств также сформирован. Ковидные отделения открыты в 8 больницах области, всего развернуто 130 специальных коек.
Пока большая часть заболеваемости — 46,6% все же приходится не на ковид, а на риновирусы, 20% — на вирусы парагриппа. Ковид в этой статистике занимает 18,2%. бокавирусы и аденовирусы — по 6,7%.
Режим повышенной готовности продлен до 31 января.
Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омской области снова начали умирать от коронавируса.