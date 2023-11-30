17:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Дмитрий Азаров рассказал о достижениях Самарской области на выставке «Россия»
Губернатор пригласил гостей стенда посетить регион и познакомиться с ним поближе.
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В четверг, 30 ноября 2023 года, на международной выставке «Россия» на ВДНХ в Москве состоялся День Самарской области. В его открытии приняли участие полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, депутаты, сенаторы федсобрания, известные спортсмены и деятели культуры.
— На стенде Самарской области представлены многочисленные достижения, которые стали реальными благодаря грамотному использованию важнейших конкурентных преимуществ. Это в первую очередь развитый многоотраслевой промышленный комплекс (автомобилестроение, аэрокосмическая, фармацевтическая и химическая промышленность). Регион развивает и новые сферы производства: беспилотная авиация, глубокая переработка газа.
Также полпред добавил, что Самарская область является одним из федеральных центров молодежной политики, средоточием молодых талантов, креатива и новых идей. Кроме того, в регионе много интересных и красивых мест, к примеру, нацпарк «Самарская Лука». Игорь Комаров пригласил гостей выставки посетить не только стенд региона, но и приехать в губернию, чтобв познакомиться с ней поближе.
Дмитрий Азаров, в свою очередь, рассказал о достижениях губернии. Он отметил, что Самарская область по праву считается одним из ведущих регионов России. Для этого делается очень многое. Уделяется большое внимание развитию науки, образования, промышленности, аэрокосмического сектора, нефтехимии, а с недавних пор и беспилотной авиации.
— Самарская область активно развивается. Мы открыты и готовы к сотрудничеству. Мы интересны как для российских, так и зарубежных партнеров. Рады предложить совместные проекты в сфере экономики, инфраструктуры, экологии, культуры и спорта, образования. С удовольствием приглашаю вас в Самарскую область. Лично гарантирую успех работы и качественный отдых в нашем регионе, — сказал губернатор.
Отметим, на выставке «Россия» Самарскую область представляют известные личности: гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, синхронистка Мария Киселева, заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, актриса, балерина и народная артистка Илзе Лиепа и др. Они принимали участие в активностях на стенде региона и общались с посетителями.
Также в рамках Дня Самарской области состоялась деловая программа, где было подписано соглашение о сотрудничестве с Мордовией. Оно направлено на сохранение и расширение взаимодействия в экономической, научно-технической и культурной деятельности.