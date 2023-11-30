16:55 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Карпенко пригласил ЦИК России наблюдать за выборами в Беларуси
В конце февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования на парламентских и местных выборах.
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МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко пригласил представителей российского ЦИК приехать в страну для наблюдения за электоральной кампанией.
«Игорь Карпенко передал Элле Памфиловой приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси», — сообщил телеграмм-канал ЦИК Беларуси в четверг.
Во время двусторонней встречи в Санкт-Петербурге Карпенко Памфилова обсудили взаимодействие ЦИКов двух стран, а также наметили планы дальнейших совместных мероприятий. При этом Карпенко подчеркнул, что у Беларуси и России общая история формирования института конституционного и избирательного права.
В ЦИК Беларуси также сообщили, Карпенко принял участие во встрече с руководителем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким. Встреча прошла в Таврическом дворце.
Глава ЦИК Беларуси рассказал о том, как в Беларусь будут приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы.
Стороны также подробно обсудили тему открытости белорусской электоральной кампании.
«Избирательная кампания 2024 года пройдет открыто и гласно», — подчеркнул Карпенко, добавив при этом, что Минск намерен пригласить наблюдателей от различных международных структур, чтобы они смогли убедиться в транспарентности белорусских выборов.
По его словам, Беларусь рассматривает институт международного наблюдения за выборами как возможность обсуждения актуальных проблем.
«Это очень важно с точки зрения дальнейшего развития и государственного строительства, и в целом избирательной системы».
Выборы депутатов в единый день голосования пройдут 25 февраля 2024 года.