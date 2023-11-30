Главное
Спецоперация на Украине
16:55 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Карпенко пригласил ЦИК России наблюдать за выборами в Беларуси

В конце февраля 2024 года в Беларуси впервые пройдет единый день голосования на парламентских и местных выборах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Председатель Центризбиркома Беларуси Игорь Карпенко пригласил представителей российского ЦИК приехать в страну для наблюдения за электоральной кампанией.

29—30 ноября Карпенко совершает визит в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях, приуроченных к 30-летию избирательной системы России. Также сегодня он провел встречу с главой ЦИК России Эллой Памфилововой.

«Игорь Карпенко передал Элле Памфиловой приглашение принять участие в наблюдении за выборами в Беларуси», — сообщил телеграмм-канал ЦИК Беларуси в четверг.

Во время двусторонней встречи в Санкт-Петербурге Карпенко Памфилова обсудили взаимодействие ЦИКов двух стран, а также наметили планы дальнейших совместных мероприятий. При этом Карпенко подчеркнул, что у Беларуси и России общая история формирования института конституционного и избирательного права.

В ЦИК Беларуси также сообщили, Карпенко принял участие во встрече с руководителем Совета МПА СНГ Дмитрием Кобицким. Встреча прошла в Таврическом дворце.

Глава ЦИК Беларуси рассказал о том, как в Беларусь будут приглашать международных наблюдателей на предстоящие выборы.

Стороны также подробно обсудили тему открытости белорусской электоральной кампании.

«Избирательная кампания 2024 года пройдет открыто и гласно», — подчеркнул Карпенко, добавив при этом, что Минск намерен пригласить наблюдателей от различных международных структур, чтобы они смогли убедиться в транспарентности белорусских выборов.

По его словам, Беларусь рассматривает институт международного наблюдения за выборами как возможность обсуждения актуальных проблем.

«Это очень важно с точки зрения дальнейшего развития и государственного строительства, и в целом избирательной системы».

Выборы депутатов в единый день голосования пройдут 25 февраля 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Белстат рассказал, сколько тратит на еду средняя белорусская семья
Белорусский рубль продолжил дешеветь к основным валютам
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта