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18:31 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Правительство Молдавии считает невыполнимыми требования протестующих фермеров

Правительство Молдавии считает невыполнимым требование протестующих фермеров наложить моратории на выплаты по их долгам.

С таким заявлением выступил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.

«Так называемый мораторий, на котором настаивают фермеры, не может быть введён ни в какой форме ввиду отсутствия в Молдавии соответствующей правовой нормы, даже у Комиссии по чрезвычайным ситуациям нет таких полномочий», — цитирует его ТАСС.

Он отверг и предложение фермеров перераспределить часть средств из государственного фонда развития сельского хозяйства, чтобы выплатить компенсации производителям кукурузы и подсолнечника.

30 ноября фермеры возобновили протесты в центре Кишинёва.

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