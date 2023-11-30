17:52 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Глава ПМР призвал продолжить переговорный процесс в формате «5+2»
Глава ПМР Красносельский призвал продолжить переговорный процесс в формате «5+2».
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ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Переговорный процесс в формате «5+2» необходимо продолжать несмотря на все сложности, заявил в четверг глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский на встрече с послом Словакии в Молдавии Паволом Иваном.
«Считаю, как бы не было сложно, надо всегда продолжать переговорный процесс и Словакия как член Европейского союза, все равно находится в формате “5+2”, как представитель Евросоюза. От вас тоже кое-что зависит».
Лидер Приднестровья также отметил, что Словакия оставила свой след в работе переговорного формата «5+2». В период председательства этой страны в ОБСЕ в 2019 году Тирасполь неоднократно посещал Мирослав Лайчак, который возглавлял в тот период словацкий МИД.
«Конечно же Словакия делала все возможное, чтобы продолжить переговорный процесс… Делали это искреннее, занимая нейтральную позицию в отношениях между Приднестровьем и Молдовой. Но, к сожалению, формат “5+2” состоялся, но итогового документа подписать не получилось по вине молдавской стороны».
В свою очередь посол Словакии в Молдавии Павол Иван отметил, что позиция Словакии не меняется и она выступает за политическое, дипломатическое урегулирование конфликта, учитывая все интересы.
«Мы против того, чтобы механизм, переговорный процесс, чтобы он был устранен, ликвидирован».
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.