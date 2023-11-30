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17:49 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

В парламенте Молдавии заявили, что лишили зарплаты депутатов от «Шор»

Гросу: депутатов парламента Молдавии от запрещенной партии «Шор» лишили зарплаты.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Депутаты парламента от запрещенной в Молдавии оппозиционной партии «Шор» остались без зарплаты, поскольку не посещают заседания, заявил в четверг спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Представители партии «Шор» с начала осенней сессии игнорируют заседания парламента в знак протеста против давления на оппозицию.

«Они не приходят на заседания, все выплаты прекращены. Мы не тратим ни копейки из бюджета налогоплательщиков на этих представителей ОПГ», — заявил Гросу на заседании.

Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий «Шор». Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми и не имеют права присоединиться к другим политсилам.

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