19:17 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Стоимость обучения в БГУИР повысится с 1 декабря
Ректор БГУИР сказал про повышение стоимость обучения с 1 декабря 2023.
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В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники сказали про повышение стоимость обучения с 1 декабря 2023 года. Подробности рассказал в интервью изданию sb.by ректор БГУИР Вадим Богуш.
По его словам, стоимость повышения обучения для белорусов составит не более 17% по всем факультетам, курсам, а также формам получения высшего и среднего специального образования. Он обратил внимание на то, что стоимость обучения корректируется по причине необходимости качества образования и роста затрат на подготовку специалиста. Так, основная доля расходов (речь идет про 90%) приходится на выплату заработной платы.
Кроме того, Богуш напомнил о том, что в январе 2024 года случится очередное повышение базовой ставки. Это, в свою очередь, окажет влияние на уровень зарплаты сотрудников бюджетной сферы, в том числе профессорско-преподавательского состава университета. Он добавил, что на формирование стоимости обучение оказывают влияние затраты, необходимые на содержание зданий. Кроме того, это коммунальные услуги, услуги сторонних организаций, стоимость энергоносителей.
Ректор БГУИР обратил внимание на то, что в вуз применяется гибких подход к оплате за обучения. Те студенты, которые показывают довольно высокие показатели в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе, могут рассчитывать на скидку при оплате образовательных услуг. Также есть система индивидуальных графиков платежей.