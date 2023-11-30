Кочанова: быть президентом — это не работа, а жизнь

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Суверенитет можно сохранить только если ценишь то, что имеешь, и приумножаешь, заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с рабочими ОАО «Нафтан».
«Кому-то кажется, что президентом быть легко? Поверьте, это не работа, это жизнь, которую надо отдать своей стране и своему народу. И только тогда будет результат. А если считать, что это работа, то получается, к сожалению, так, как в некоторых странах», — цитирует спикера пресс-служба верхней палаты парламента.
Наталья Кочанова отметила, что граждане работают и живут своей жизнью только тогда, когда у них есть собственное независимое государство.
«И когда президент говорит о том, что завоевать суверенитет проще, чем его сохранить, это очень правильные слова», — подчеркнула белорусский политик.
По ее словам, были и, вероятно, еще будут предприниматься попытки внести раскол в наше общество. Это то, чего белорусское общество не должно позволить сделать.
«Мы должны понимать: за нами идут наши дети и внуки. И они должны жить в мирной стране. Это самое главное», — сказала спикер Совета Республики.