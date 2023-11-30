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18:37 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Кочанова: быть президентом — это не работа, а жизнь

Белорусские власти инициировали проведение встреч с трудовыми коллективами по всей стране, в ходе которых рассказывают гражданам о проводимой в республике политике.

Источник: Telegram / Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

МИНСК, 30 ноя — Sputnik. Суверенитет можно сохранить только если ценишь то, что имеешь, и приумножаешь, заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с рабочими ОАО «Нафтан».

«Кому-то кажется, что президентом быть легко? Поверьте, это не работа, это жизнь, которую надо отдать своей стране и своему народу. И только тогда будет результат. А если считать, что это работа, то получается, к сожалению, так, как в некоторых странах», — цитирует спикера пресс-служба верхней палаты парламента.

Наталья Кочанова отметила, что граждане работают и живут своей жизнью только тогда, когда у них есть собственное независимое государство.

«И когда президент говорит о том, что завоевать суверенитет проще, чем его сохранить, это очень правильные слова», — подчеркнула белорусский политик.

По ее словам, были и, вероятно, еще будут предприниматься попытки внести раскол в наше общество. Это то, чего белорусское общество не должно позволить сделать.

«Мы должны понимать: за нами идут наши дети и внуки. И они должны жить в мирной стране. Это самое главное», — сказала спикер Совета Республики.

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