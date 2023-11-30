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19:39 (мск), источник: ТАСС

WSJ: США угрожают Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 30 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пригрозила Турции ограничительными мерами за поддержку России и палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal.

Источник: AP 2023

По ее сведениям, турецкие компании и физические лица рискуют попасть в санкционные списки в случае обхода западных антироссийских рестрикций.

«Мы настроены делать все возможное, чтобы пресечь подобное, и хотим осуществлять это в партнерстве с Турцией, однако готовы действовать также в одностороннем порядке», — приводит издание слова заместителя министра финансов США Брайана Нельсона на полях встречи с турецкими властями.

В отношении палестинского движения Нельсон заявил, что «было бы очень плохо, если какая-либо следующая атака ХАМАС была бы связана с финансированием или помощью со стороны Турции».

В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.

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