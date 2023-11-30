WSJ: США угрожают Турции санкциями за поддержку России и ХАМАС

По ее сведениям, турецкие компании и физические лица рискуют попасть в санкционные списки в случае обхода западных антироссийских рестрикций.
«Мы настроены делать все возможное, чтобы пресечь подобное, и хотим осуществлять это в партнерстве с Турцией, однако готовы действовать также в одностороннем порядке», — приводит издание слова заместителя министра финансов США Брайана Нельсона на полях встречи с турецкими властями.
В отношении палестинского движения Нельсон заявил, что «было бы очень плохо, если какая-либо следующая атака ХАМАС была бы связана с финансированием или помощью со стороны Турции».
В начале ноября посол России в США Анатолий Антонов заявил в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, причем в ущерб собственным интересам, и, скорее всего, будут усиливать давление такого рода по мере приближения мартовских президентских выборов в РФ.