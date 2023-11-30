19:48 (мск), источник: Известия
Умер сенатор от правительства Нижегородской области
Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
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«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… ужасная трагедия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
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