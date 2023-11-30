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19:48 (мск), источник: Известия

Умер сенатор от правительства Нижегородской области

Сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев умер в возрасте 61 года. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Источник: РИА "Новости"

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель… Просто от себя лично — очень хороший человек! У меня нет слов… У всех нас, кто хорошо его знал, дружил с ним — шок… ужасная трагедия», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

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