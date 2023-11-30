20:35 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Казахстан принял дополнительное добровольное снижение нефтедобычи
Сокращение начнется с 1 января и продлится до конца марта 2024 года.
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Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи на 82 тыс. баррелей в сутки в ходе 51-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-й Министерской встречи ОПЕК+, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.
«Сегодня, 30 ноября, состоялось 51-е заседание Совместного министерского мониторингового комитета JMMC и 36-я Министерская встреча ОПЕК+ ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев. На заседании обсуждалось выполнение в сентябре-октябре 2023 года странами обязательств по Соглашению и текущая ситуация на рынке нефти. Казахстан принял дополнительное добровольное сокращение на 82 тысячи баррелей в сутки с 1 января 2024 года до конца марта 2024 года совместно со странами-участниками ОПЕК+», — говорится в распространенной информации.
Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 468 тыс. баррелей в сутки до конца марта 2024 года.
Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно восстанавливаться в зависимости от рыночных условий.
Уточняется, что данное добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, ранее принятому Казахстаном в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.
Дополнительное добровольное снижение нефтедобычи направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяного рынка, пояснили в ведомстве.