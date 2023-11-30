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21:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Дубай

В аэропорту Дубая главу государства встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ.

Источник: president.uz

По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна президент Шавкат Мирзиёев 30 ноября прибыл в город Дубай с рабочим визитом.

В аэропорту высокого гостя встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

В пятницу, 1 декабря, глава государства примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата и выступит с докладом на пленарной сессии этого глобального саммита.

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Шавкат Мирзиеев