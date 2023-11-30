21:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Дубай
В аэропорту Дубая главу государства встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По приглашению президента ОАЭ Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна президент Шавкат Мирзиёев 30 ноября прибыл в город Дубай с рабочим визитом.
В аэропорту высокого гостя встретил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
В пятницу, 1 декабря, глава государства примет участие в Конференции ООН по вопросам изменения климата и выступит с докладом на пленарной сессии этого глобального саммита.