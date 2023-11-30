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Главные новости к вечеру 30 ноября
21:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден рассказал о способности «взорвать мир»

Американский лидер Джо Байден рассказал рабочим о способности «взорвать весь мир» с помощью кода, сообщает издание The New York Post. Трансляция доступна на YouTube.

Источник: Reuters

Политику провели экскурсию по предприятию CS Wind в Колорадо, во время которой он обратил внимание на прибор в руках одного из сотрудников. «Мой морской пехотинец носит что-то похожее, у него там код, чтобы взорвать мир», — заявил американский лидер.

Глава государства пояснил, что речь идет о ядерном оружии. Однако журналисты газеты посчитали такую шутку неудачной. «Если президент Байден пытался пошутить, то у него ничего не вышло», — подчеркнули они.

Ранее президент США заявил о готовности страны нанести удары по целям, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в случае необходимости. Он также пригрозил ударами связанным с Ираном группировкам, если такая мера понадобится.

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