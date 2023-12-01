Путин забрал у иностранной компании управление аэропортом Пулково

Согласно указу, все 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» (ООО, которое с 2010 года управляет Пулково) передают в собственность «Холдинга ВВСС». Его уставной капитал составит 169 млрд руб. Отмечается, что правительство не будет учредителем компании.
В ООО «Холдинг ВВСС» войдут 14 компаний: ООО «Бизнес Финанс» (16,79%), ООО ВТБ Инфраструктурный холдинг (8,22%), ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%), Mevelida LTD (0,02%).
Меры приняты «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств».
В документе утверждается, что реализация указа не приведет к возникновению у нового холдинга и его участников «экономической выгоды», также им не надо получать никаких дополнительных разрешений и согласований другими ведомствами.
«Воздушные ворота Северной столицы» получили Пулково в управление с 29 апреля 2010 года на 30 лет, до 2040 года. В числе акционеров компании — ВТБ, немецкий холдинг Fraport, инвестфонд Катара QIA, а также консорциум с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok (им принадлежит по 25%). После начала военной операции на Украине Fraport заявила о планах выйти из капитала «Воздушных ворот Северной столицы». В сентябре глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что Fraport продаст свою 25%-ную долю, она оценивалась в €111 млн.