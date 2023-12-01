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06:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 декабря: новости пятницы

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ФедералПресс. В декабре 2023 года многих россиян ожидают значимые изменения как в социальной, так и в экономической сфере. Специалисты отмечают, что гражданам необходимо ответственно подойти к планированию своих финансов в этом месяце.

Источник: Reuters

Отметим, что изменения ждут получателей выплат, а также автомобилистов, передает 5-tv.ru.

Так, в декабре 2023 года российские пенсионеры получат сразу две пенсии. Вторая будет выдана в конце месяца за январь 2024 года. Отметим, что выплата, которую граждане получат в конце декабря, будет проиндексирована на 7,5%.

Также в два этапа будут выплачиваться и пособия. В конце декабря россияне получат авансовую часть за январь 2024 года. Она также будет проиндексирована.

Некоторые сотрудники государственных организаций и крупных компаний могут рассчитывать на так называемую 13-ю зарплату. Однако решение о ее выплате принимается на уровне каждой конкретной организации.

Важные изменения вступили в силу и для автомобилистов. Так, с 1 декабря водителям запрещена эксплуатация транспортных средств на летней резине в зимние месяцы. За нарушение предусмотрены административная ответственность и штраф.

Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионеры могут лишиться важной доплаты к пенсии.

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