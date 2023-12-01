Жизнь миллионов россиян изменится с 1 декабря: новости пятницы

Отметим, что изменения ждут получателей выплат, а также автомобилистов, передает 5-tv.ru.
Так, в декабре 2023 года российские пенсионеры получат сразу две пенсии. Вторая будет выдана в конце месяца за январь 2024 года. Отметим, что выплата, которую граждане получат в конце декабря, будет проиндексирована на 7,5%.
Также в два этапа будут выплачиваться и пособия. В конце декабря россияне получат авансовую часть за январь 2024 года. Она также будет проиндексирована.
Некоторые сотрудники государственных организаций и крупных компаний могут рассчитывать на так называемую 13-ю зарплату. Однако решение о ее выплате принимается на уровне каждой конкретной организации.
Важные изменения вступили в силу и для автомобилистов. Так, с 1 декабря водителям запрещена эксплуатация транспортных средств на летней резине в зимние месяцы. За нарушение предусмотрены административная ответственность и штраф.
Ранее «ФедералПресс» писал, что пенсионеры могут лишиться важной доплаты к пенсии.