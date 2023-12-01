ВКС начнут учить летчиков применению «умных бомб» в СВО, сообщил источник

УМПК крепится к обычной свободнопадающей бомбе, превращая ее в управляемую. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит боеприпас на цель в автоматическом режиме. С помощью такого устройства, например, обычная авиабомба ФАБ-500 становится высокоточной. Сейчас в зоне СВО с фронтовых бомбардировщиков Су-34 применяются бомбы с УМПК калибра 250, 500 и 1500 килограммов.
«В один из учебных центров Воздушно-космических сил России недавно была передана партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые будут использоваться для массового обучения летчиков применению уже зарекомендовавших себя в зоне проведения спецоперации на Украине авиабомб с УМПК. Это позволит увеличить число летчиков, умеющих использовать данные боеприпасы, и нарастить удары “умными авиабомбами” в зоне СВО по украинским военным объектам», — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что боевая апробация УМПК в зоне спецоперации показала высокую эффективность таких боеприпасов — при низкой стоимости они обеспечивают высокоточное поражение объектов украинских войск на линии боевого соприкосновения. Типовыми объектами для ударов с применением УМПК стали скопления живой силы противника, пункты дислокации, фортификационные сооружения, а также командные пункты.
По информации Telegram-канала Fighterbomber, на Су-34 сейчас дорабатывают программное обеспечение, которое позволит наносить удары бомбами с УМПК со всех видов маневров.
Фронтовой бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях. Экипаж самолета составляет два человека. Бомбардировщик может нести на 12 точках внешней подвески до восьми тысяч тонн вооружения. В версии НВО Су-34 получил новые средства поражения. Также у самолета улучшили бортовое радиоэлектронное оборудование и усилили возможности разведки, наведения и целеуказания.