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05:43 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Проживающим в России гражданам Финляндии стало значительно сложнее ездить на родину из-за закрытия финско-российской границы, пишет газета Iltalehti.

Источник: РИА "Новости"

Издание взяло интервью у финского предпринимателя Яна Хави. Гражданин Финляндии живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину.

«Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?» — пожаловался Хави.

Предприниматель также отметил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает машины с российскими номерами.

По словам финна, возникший режим закрытия границ даже строже чем во время пандемии. Он заметил, что тогда для проживающих в России финнов действовало исключение.

«Нас-то не наказывайте», — призвал Хави правительство Финляндии.

Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.

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