СМИ рассказали о наказании для граждан Финляндии, живущих в России

Издание взяло интервью у финского предпринимателя Яна Хави. Гражданин Финляндии живет с семьей в Санкт-Петербурге, но по будням уезжает работать на родину.
«Почему для граждан Финляндии нельзя открыть хотя бы один пункт пропуска?» — пожаловался Хави.
Предприниматель также отметил, что не может добраться до Финляндии через Эстонию на автомобильном пароме, поскольку прибалтийское государство не пропускает машины с российскими номерами.
По словам финна, возникший режим закрытия границ даже строже чем во время пандемии. Он заметил, что тогда для проживающих в России финнов действовало исключение.
«Нас-то не наказывайте», — призвал Хави правительство Финляндии.
Накануне правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Москвой. Решение вступит в силу 24 января 2024 года.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией обойдется Хельсинки в порядка трех миллиардов евро. По его словам, опуская железный занавес, руководство Финляндии наказывает прежде всего своих граждан, лишает страну возможности развиваться.