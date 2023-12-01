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05:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Охотске выбрали главу первого в Хабаровском крае муниципального округа

Им стал действующий глава Охотского района Максим Климов.

Источник: Reuters

В Охотске на заседании собрания депутатов самого северного муниципального образования Хабаровского края состоялись выборы первого главы Охотского округа. На голосование представили две кандидатуры, которые до этого собрали необходимые документы и прошли конкурсный отбор — Иван Мартынов и Максим Климов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Перед голосованием кандидаты на должность главы округа рассказали народным избранникам о результатах своей работы на постах главы Охотска и главы Охотского района соответственно, а также изложили свое видение решения первоочередных задач развития округа.

Тайным голосованием депутаты единогласно проголосовали за Максима Климова — действующего главу района, который занимает эту должность с 2020 года. Председатель собрания депутатов Наталья Фомина поздравила первого главу округа и торжественно вручила ему решение об избрании.

Кроме того, на заседании депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий глав муниципальных образований района, им в течение декабря, теперь уже в качестве председателей ликвидационных комиссий, предстоит завершить работу по ликвидации администраций поселков Охотского округа. Переходный период преобразования административного устройства муниципального образования продлится до конца года.

Напомним, решение о преобразовании Охотского района в Охотский округ принято законодательной думой Хабаровского края 25 мая этого года. Основная цель преобразования — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и возможность участия в большем количестве государственных программ. По результатам публичных слушаний все представительные органы согласились на преобразование путем объединения Охотска и 7 сельских поселений в муниципальный округ.

Местная власть уже в статусе территориальных отделов администрации Охотского округа сможет решать гораздо больше вопросов в интересах жителей, чем в рамках поселенческих полномочий. Практика российских регионов показывает, что формат муниципального округа даёт мощный импульс для развития территорий, и является перспективным и востребованным направлением развития местного самоуправления в нашей стране.

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