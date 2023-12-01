07:58 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск
Комбат батальона «Вега» из Новосибирска Панфёров назвал главные ошибки СВО
По мнению командира батальона, в ходе СВО был выявлен дефицит военных специализаций.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске командир батальона «Вега» Андрей Панфёров отметил, что в начале СВО совершили много ошибок, последствия которых теперь устраняют. Об этом комбат сообщил в беседе с «МК в Новосибирске».
По мнению командира батальона, в ходе СВО был выявлен дефицит военных специализаций, особенно в артиллерии, управлении беспилотными летательными аппаратами и обучении контрбатарейной борьбе. Также имелись проблемы с тактикой.
«Десятилетиями не вносили изменений в уставы, многие аспекты устарели. Кроме того, количество военных учебных заведений уменьшилось, что также повлияло на ситуацию. Проблемы также наблюдались с обеспечением в тылу. В настоящее время многие из этих проблем были решены, однако, к сожалению, это потребовало значительных жертв», — отметил Панфёров.
Согласно его словам, вопрос частичной мобилизации также не получил должного внимания. Он убежден, что для дальнейшего развития необходимы серьезные политические решения и вмешательство со стороны властей.