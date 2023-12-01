Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишут СМИ

«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети», — сообщает журнал.
В четверг утром МИД Катара подтвердил продление на день гуманитарного перемирия в секторе Газа, которое должно закончиться в 07.00 (08.00 мск) в пятницу.
Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Дохи достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.