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06:06 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на один день, пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

Источник: Reuters

«Израиль и ХАМАС в четверг договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день, сообщили египетские чиновники. Ожидается, что в результате сделки будут освобождены еще 10 заложников, в основном женщины и дети», — сообщает журнал.

В четверг утром МИД Катара подтвердил продление на день гуманитарного перемирия в секторе Газа, которое должно закончиться в 07.00 (08.00 мск) в пятницу.

Двадцать второго ноября Израиль и ХАМАС при посредничестве Дохи достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков заложников и арестованных. Перемирие вступило в силу 24 ноября в 07:00 по местному времени, а с 28 ноября его продлили еще на два дня.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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