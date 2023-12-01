Зеленский объявил о создании обороны от Донбасса до Западной Украины

Он рассказал, что обсудил создание фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах.
«Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», — перечислил Зеленский.
По его словам, обустройство обороны отныне станет для Киева приоритетным вопросом. Украинский лидер пообещал, что для реализации намеченных планов в ближайшее время встретится с представителями бизнеса.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте и вынуждена переходить в оборону. О контрнаступлении речи больше не идет, подчеркнул он.