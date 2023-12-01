07:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Reuters: США перенесли поставку Украине бомб GLSDB на 2024 год

США отложили до 2024 года отправку Украине первой партии высокоточных дальнобойных реактивных снарядов GLSDB, способных поражать цели на расстоянии до 150 км. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Boeing осенью 2022 года предложила администрации США закупить у компании и поставить Украине снаряды GLSDB. Тогда предполагалось, что Киев получит их весной 2023-го. В феврале Politico сообщила, что поставки осуществят к концу года. Как уточняет Reuters, сроки сдвинули из-за того, что контракт на начало производства GLSDB подписали только в марте.

По словам одного из собеседников агентства, в конце декабря бомбы должны доставить в США. После этого их несколько месяцев будут испытывать и только потом отправят на Украину. Примерные сроки поставок Киеву неизвестны. Представитель Пентагона заявил, что ведомство «ожидает возможности» начать поставки в 2024 году.

Пентагон в феврале объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $2,175 млрд. В него включили GLSDB, которые запускаются из наземных реактивных систем залпового огня HIMARS. Военное ведомство считает, что бомбы GLSDB дадут Киеву возможность «вести огонь на более дальние расстояния». 28 марта Минобороны РФ заявило, что российские системы ПВО впервые сбили GLSDB, которым управляли украинские вооруженные силы. Белый дом США это не подтвердил.

Лаура Кеффер

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