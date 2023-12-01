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06:45 (мск), источник: © РИА Новости

В Израиле знали о планах атаки ХАМАС за год, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израильские власти получили план боевых действий ХАМАС, который был применен для нападения 7 октября, более чем за год до его совершения, пишет New York Times со ссылкой на документы и переписку.

Источник: Reuters

По данным издания, израильские военные и разведчики не отнеслись к плану серьезно, посчитав его слишком сложным для осуществления.

В примерно 40-страничном документе, который израильские власти обозначили кодовым названием «Иерихонская стена», пункт за пунктом описывается вторжение, которое было осуществлено 7 октября и привело к гибели около 1200 израильтян.

В переведенном на английский язык документе, с которым ознакомилась газета, не была указана дата нападения, но подробно описывался штурм, целью которого было преодоление укреплений вокруг сектора Газа, захват израильских городов и штурм ключевых военных баз. Как отмечается, ХАМАС следовал этому плану «с потрясающей точностью».

План также содержал подробные сведения о расположении и численности израильских вооруженных сил, узлах связи и другую конфиденциальную информацию, что вызывает вопросы о том, как ХАМАС собирал разведданные и были ли утечки в израильских органах безопасности.

Документ широко циркулировал среди израильских военных и руководителей разведки, но эксперты решили, что атака такого масштаба и амбициозности находится за пределами возможностей ХАМАС. Неясно, видел ли документ премьер-министр Биньямин Нетаньяху или другие высшие политические лидеры, отмечает газета.

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