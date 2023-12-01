07:25 (мск), источник: © РИА Новости

Байден задействовал «секретное оружие» для Украины, пишут СМИ

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден может использовать бывшего премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы убедить республиканцев выделить помощь Украине, написали обозреватели Politico Элени Куреа и Эстер Уэббер.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», — говорится в статье.

По словам журналистов, экс-премьер Британии прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны скептически настроенных законодателей-республиканцев. Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли», добавили журналисты.

«Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — отметили обозреватели.

Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.

В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.

Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в стране.

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