Байден задействовал «секретное оружие» для Украины, пишут СМИ

«Секретное оружие Джо Байдена для Украины — Лиз Трасс», — говорится в статье.
По словам журналистов, экс-премьер Британии прилетела в Вашингтон на этой неделе, чтобы обеспечить поддержку Украины со стороны скептически настроенных законодателей-республиканцев. Трасс должна помочь перенаправить тему обсуждений в американских политических кругах «от изоляционизма к активной международной роли», добавили журналисты.
«Высокопоставленные дипломаты по обе стороны Атлантики надеются, что Трасс сможет помочь выйти из тупика», — отметили обозреватели.
Администрация Байдена ранее обратилась к конгрессу с просьбой выделить более 105 миллиардов долларов для поддержки Украины и Израиля. Контролируемая республиканцами палата представителей пока отказывается рассматривать этот запрос совместно, предлагая разделить помощь Киеву и некоторые другие позиции, чтобы провести по ним отдельное обсуждение.
В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Украины.
Трасс возглавила правительство Великобритании осенью 2022 года после отставки Бориса Джонсона и пробыла на этом посту с 6 сентября по 24 октября, поставив рекорд самого короткого срока премьерства в стране.