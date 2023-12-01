08:09 (мск), источник: AmurMedia.ru
Более 10 тысяч новобранцев прибыло в войска ВВО
После прохождения курса начальной общевойсковой подготовки военнослужащие примут военную присягу.
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В соединения и воинские части Восточного военного округа в ходе осеннего 2023 года призыв на военную службу из различных регионов России прибыло более 10 тысяч новобранцев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Юноши, призванные военными комиссариатами ВВО, не будут направляться в воинские части на территории Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции. Абсолютное большинство призывников будет направлено в места постоянной дислокации соединений и воинских частей Восточного военного округа, который расположен на Дальнем Востоке.
Все военнослужащие из состава молодого пополнения после прибытия в войска ВВО сначала проходят подготовительный курс под руководством опытных командиров и наставников. Новобранцы получают необходимые для военной службы знания и навыки по основным направлениям общевойсковой подготовки и основам безопасности военной службы.
После завершения прохождения курса начальной общевойсковой подготовки и других адаптационных мероприятий военнослужащие примут военную присягу на верность Родине.