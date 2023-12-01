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08:46 (мск), источник: Наш Красноярский край

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков 6 декабря проведет прямой эфир в социальных сетях

Задать вопросы можно в соцсетях.

Источник: Наш Красноярский край

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ближайшую среду, 6 декабря, пообщается с жителями региона в формате прямого эфира в социальных сетях.

Дорогие друзья, продолжаем нашу традицию проведения прямых эфиров. Следующую встречу с вами проведем 6 декабря. Как и раньше, прямой эфир пройдет во всех моих соцсетях: в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Смотрите, где вам удобно, — сообщил Михаил Котюков.

Глава региона отметил, что время проведения эфира выбирается и о нем он сообщит дополнительно. И добавил, что в эфире обсудят те вопросы, которые жители оставят ему в соцсетях в комментариях к посту с анонсом прямого эфира.

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