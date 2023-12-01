08:44 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Новый учебный год начался в Вооруженных силах Беларуси
Военные республики при составлении плана боевой подготовки на очередной учебный год учли опыт современных вооруженных конфликтов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МИНСК, 1 дек — Sputnik. Новый учебный год начался в Вооруженных силах, он объявлен «Годом полевой выучки», сообщил пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.
Отмечается, что военные республики уже «с первых дней приступит к интенсивной боевой учебе». Кроме того, был учтен опыт современных вооруженных конфликтов при составлении плана боевой подготовки на новый учебный год.
«С учетом этого внедрены совершенно новые методики обучения личного состава, которые тестировались в нынешнем году. Военнослужащие белорусской армии продолжат осваивать самые современные образцы вооружения и военной техники», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что грядущий учебный год для военных будет насыщен мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые в первую очередь имеют практическую направленность. Главной целью названо обеспечение военной безопасности республики.
Белорусские военные весь 2023 год проводили регулярные тренировки, личный состав подразделений Вооруженных Сил отрабатывал различные ситуации на поле боя. В том числе, военные республики использовали боевой опыт России.