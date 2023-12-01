09:56 (мск), источник: РИА Новости
В Новосибирске закрылось генконсульство Германии
НОВОСИБИРСК, 1 дек — РИА Новости. Генеральное консульство Германии закрылось в Новосибирске, сообщается на официальном сайте представительства Германии в России.
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«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в Посольство Германии в Москве», — говорится в сообщении.
Генконсульство Германии в Новосибирске работало с 1994 года на регионы Сибири и Дальнего Востока.
С первого июня изменилась и запись на прием для подачи документов — записаться напрямую в визовом отделе или в визовом центре VisaMetric теперь нельзя, заявителям надо вносить себя в список ожидания через систему бронирования посольства, после чего посольство записывает на прием для подачи документов на визу «в хронологическом порядке».