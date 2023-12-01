09:45 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
Вступило в силу решение о новом продлении ЧП в Молдове
На сей раз режим ЧП в стране продлится не 60, а 30 дней — до конца года.
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КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik.Режим чрезвычайного положения в Молдове продлевается с 1 декабря на 30 дней. ранее инициативу одобрил парламент республики.
Проект о продлении режима ЧП парламенте представил глава МВД Адриан Ефрос. Презентация предложения правительства заняла менее 10 минут. За проект проголосовали только 60 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).
Глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, депутат партии PAS Олеся Стамате отметила, что нынешнее продление режима ЧП в стране последнее.
«Представитель правительства, который представлял эту инициативу, обосновал необходимость продления только на 30 дней только тем, что это только последнее продление. Если только, не дай бог, не случится чего-то хуже», — сказала Стамате в телеэфире.
Долгое ЧП в Молдове
Впервые в Молдове депутаты молдавского парламента ввели режим чрезвычайного положения в стране три года назад из-за коронавируса нового типа. Оно продлилось с 17 марта по 15 мая 2020 года. С инициативой тогда выступил президент Молдовы Игорь Додон. Его поддержало правительство, которое впоследствии одобрило соответствующий законопроект. С 16 мая на смену режиму чрезвычайного положения в Молдове пришел режим ЧП в области здравоохранения. Он продлился до 16 апреля 2022 года.
При этом 20 января 2022 года в Молдове вступило в силу ЧП области энергетики — на 60 дней. Премьер-министр Наталья Гаврилица, выступая в парламенте, отметила, что «введение режима ЧП является необходимостью, чтобы помочь всем гражданам этой страны благополучно пережить эту зиму».
Вечером 24 февраля 2022 года парламент Молдовы объявил о введении в республике режима чрезвычайного положения «в связи с ситуацией в регионе и для обеспечения национальной безопасности» — тоже на 60 дней. Впоследствии этот режим неоднократно продлевался.