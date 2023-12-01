1 декабря, Дубай /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на Всемирный саммит по борьбе с изменением климата, который проходит в Дубае, передает корреспондент БЕЛТА.
В «Экспо-Сити» главу белорусского государства приветствовали Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Всего участниками саммита 1—2 декабря станут около 150 глав государств и правительств.
После прибытия лидеров стран состоится церемония фотографирования и открытия саммита, затем пройдет пленарное заседание. Ожидается, что во время выступления Александр Лукашенко озвучит подходы и предложения Беларуси по решению глобальных вопросов климатической и экологической безопасности. На полях саммита у Президента также запланирован ряд встреч и переговоров.
Саммит проходит в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28). Местом проведения выбран футуристический мини-городок «Экспо-Сити» в южной части Дубая. В 2021—2022 годах здесь прошла первая на Ближнем Востоке всемирная выставка «ЭКСПО».
Накануне саммита министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил журналистам, что международное сотрудничество в борьбе с изменением климата должно строиться на недискриминационной и справедливой основе. Он заметил, что участие Беларуси в саммите на высшем уровне подчеркивает то значение, которое страна придает вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды.