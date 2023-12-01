Депутаты Башкирии внесут изменения в закон об аварийных домах

Как сообщают в пресс-службе Госсобрания РБ, на ближайшем пленарном заседании в декабре депутаты планируют принять закон «О регулировании земельных отношений в Республике Башкортостан». В поправках устанавливается возможность предоставления инвесторам — застройщикам многоквартирных домов получить земельный участок в аренду без проведения торгов в обмен на часть квартир для нужд муниципалитета.
«По такой схеме предлагается обеспечивать жильем граждан, переселяемых из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», — пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев.
Напомним, в этом году завершается адресная программа расселения из аварийного жилья, которое было признано таковым до 2017 года. Но с тех пор в республике аварийными были признаны еще 882 дома с общей численностью жителей более 20 тысяч человек.
«Предоставление земли на льготных условиях позволит нам заинтересовать бизнес, привлечь его к решению социальных задач и ускорит таким образом обновление жилищного фонда республики», — заявил Толкачев.