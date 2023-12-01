WSJ: Израиль готовит многолетний план по уничтожению «Хамаса» по всему миру

WSJ пишет, что на протяжении многих лет такие страны, как Катар, Ливан, Иран, Россия и Турция, предоставляли «Хамасу» «определенную защиту». А Израиль, в свою очередь, воздерживался от ударов по боевикам, чтобы не создавать дипломатических кризисов.
Теперь же, по словам источников издания, перед израильскими властями стоит вопрос не в том, нужно ли пытаться убить лидеров «Хамаса» в других странах мира, а в том, где и как это сделать.
WSJ отмечает, что некоторые израильские чиновники считали необходимым оставить подготовку плана по уничтожению боевиков в тайне. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто завил об этом 22 ноября.
«Я поручил “Моссаду” (национальная разведывательная служба Израиля.— “Ъ”) действовать против лидеров “Хамаса”, где бы они ни находились», — сказал тогда Нетаньяху.
Основной целью Израиля является полное уничтожение «Хамаса», чтобы боевики больше никогда не смогли представить угрозу для безопасности страны, подчеркивает WSJ.
В то же время издание отмечает, что убийства, совершенные в иностранных государствах, могут стать нарушением международного права и привести к ответным действиям с их стороны. Однако на практике Израиль и другие страны, в том числе США, неоднократно проводили операции по уничтожению террористов за пределами своих границ.
Война между Израилем и «Хамасом» длится с 7 октября. В тот день палестинское движение атаковало израильскую территорию и захватило заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа и объявил о планах уничтожить всех боевиков «Хамаса». В конце ноября стороны заключили соглашение о прекращении огня на территории анклава для обмена заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах. Сегодня, 1 декабря, израильская армия объявила о возобновлении операции в секторе Газа из-за военной провокации «Хамаса».